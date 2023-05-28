"Лестер" вылетел из АПЛ спустя 7 лет после чемпионства

Футбольный клуб "Лестер" покинул высший дивизион чемпионата Англии по футболу через 7 лет после завоевания золотых медалей первенства. Все встречи заключительного, 38-го тура чемпионата прошли в воскресенье.

"Саутгемптон" стал первой командой в сезоне, которая вылетела во второй по силе английский дивизион, об этом стало известно 14 мая после домашнего поражения команды от "Фулхэма" в матче 36-го тура.

В последнем туре за выживание боролись "Лидс", "Лестер" и "Эвертон". "Лидс" дома уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:4, "Лестер" на своем поле обыграл "Вест Хэм" (2:1), "Эвертон" одержал домашнюю победу над "Борнмутом" (1:0). По итогам сезона "Эвертон" набрал 36 очков и сохранил место в премьер-лиге, заняв 17-е место. "Лестер" занял 18-е место с 34 очками, "Лидс" завершил сезон на 19-й позиции с 31 очком, обе команды покинули высший дивизион.

В субботу завершился сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Победителем чемпионата в сезоне-2022/23 стал "Бёрнли", второе место занял "Шеффилд Юнайтед", третьей командой, заработавшей повышение, стал "Лутон".