Клаудиньо раскритиковал ФИФА и УЕФА за отношение к российским клубам
Бразилец не склонен смешивать спорт с политикой.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках. Бразилец раскритиковал ФИФА и УЕФА.
«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды. Футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине приняли решение отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.
По этой причине «Зенит», ставший чемпионом России и в нынешнем, и в прошлом году, дважды не был допущен до участия в Лиге чемпионов. Этот факт сильно сказывается на желании легионеров покинуть питерский клуб.