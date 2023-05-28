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Клаудиньо раскритиковал ФИФА и УЕФА за отношение к российским клубам

Бразилец не склонен смешивать спорт с политикой.

Клаудиньо раскритиковал ФИФА и УЕФА за отношение к российским клубам
© Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках. Бразилец раскритиковал ФИФА и УЕФА.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды. Футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине приняли решение отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.

По этой причине «Зенит», ставший чемпионом России и в нынешнем, и в прошлом году, дважды не был допущен до участия в Лиге чемпионов. Этот факт сильно сказывается на желании легионеров покинуть питерский клуб.

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