«Барселона» предложила «Арсеналу» подписать своего футболиста

Отметим, что отец футболиста ранее заявлял, что 20-летний Фати, которого несколько лет назад считали одним из самых перспективных игроков мира, останется в «Барселоне». Однако по ходу сезона стало понятно, что Бори Фати находится не в лучших отношениях с клубов: до этого он уверял, что его сыну лучше уйти из «Барселоны».