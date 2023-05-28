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«Барселона» предложила «Арсеналу» подписать своего футболиста

«Барселона» предложила лондонскому «Арсеналу» подписать нападающего Ансу Фати. Об этом сообщает AS.

«Барселона» предложила «Арсеналу» подписать своего футболиста
© Чемпионат.com

Отметим, что отец футболиста ранее заявлял, что 20-летний Фати, которого несколько лет назад считали одним из самых перспективных игроков мира, останется в «Барселоне». Однако по ходу сезона стало понятно, что Бори Фати находится не в лучших отношениях с клубов: до этого он уверял, что его сыну лучше уйти из «Барселоны».

Фати, после ухода Лионеля Месси в 2021 году, получил футболку с 10 номером, но из-за множества травм так и не сумел вернуться на уровень, который демонстрировал в начале карьеры. В нынешнем сезоне в 49 матчах он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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