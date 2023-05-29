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Тен Хаг ответил, изменился ли «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, изменилась ли команда после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду.

Тен Хаг ответил, изменился ли «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду
© Чемпионат.com

«Если вы наблюдаете за нами, то сами ответите на этот вопрос», — сказал тен Хаг в интервью The Times.

Напомним, португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию 22 ноября 2022 года. С 2023 года нападающий выступает за команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на будущий сезон. Сезон-2022/2023 стал первым для тен Хага во главе «красных дьяволов».

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