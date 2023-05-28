«Спартак» дома сыграл вничью с «Пари НН»

«Спартак» вничью сыграл с «Пари Нижним Новгородом» в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

© пресс-служба ФК "Спартак"

Три главных факта

1. В заявку «Спартака» на матч не попал полузащитник Кристофер Мартинс. По словам пресс-атташе красно-белых Дмитрия Зеленова, игрок пропустил игру из-за небольшого повреждения.

2. Для «Пари НН» это седьмое поражение подряд на выезде. У команды остается меньше шансов на гарантированное сохранение места в РПЛ.

3. «Пари НН» не побеждает на выезде в седьмом матче подряд. В прошлый раз нижегородцы в гостях побеждали в ноябре, в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Что дальше?

В 30-м туре «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» (3 июня, 17:00 по московскому времени). «Пари НН» следом дома примет «Химки» (3 июня, 17:00 по московскому времени).

Как изменилась турнирная таблица?

«Спартак» сохранил третье место. При этом красно-белые сократили отставание от ЦСКА до одного очка. «Пари НН» тоже остался на прежней для себя 14-й позиции. По количеству очков команда сравнялась с «Факелом» (27 очков).

РПЛ. 29-й тур

«Спартак» – «Пари Нижний Новгород» – 0:0