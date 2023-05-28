Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке» в следующем сезоне

Тренер продолжит работу с красно-белыми.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё будущее в клубе.

28 мая «Спартак» на своём поле сыграл вничью со счётом 0:0 в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с нижегородским «Пари НН».

«Я остаюсь в «Спартаке», – цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» перед началом сезона-2022/2023. В феврале стороны продлили действующее соглашение до 2025 года.