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Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке» в следующем сезоне

Тренер продолжит работу с красно-белыми.

Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке» в следующем сезоне
© РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё будущее в клубе.

28 мая «Спартак» на своём поле сыграл вничью со счётом 0:0 в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с нижегородским «Пари НН».

«Я остаюсь в «Спартаке», – цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» перед началом сезона-2022/2023. В феврале стороны продлили действующее соглашение до 2025 года.

Ранее португальский агент Пауло Барбоза сообщил, что 34-летним специалистом интересуются клубы из Испании. Российский агент Тимур Гурцкая предположил, что неудачные результаты «Спартака» в последних матчах можно объяснить желанием Абаскаля уйти из команды и получить неустойку.

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