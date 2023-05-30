Нападающий «Спартака» Николсон может вернуться в чемпионат Бельгии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может покинуть московский клуб.

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По информации журналиста Саши Тавольери, интерес к ямайскому форварду проявляет бельгийский «Генк».

Николсон уже играл в чемпионате Бельгии. С 2019 по 2022 годы он защищал цвета «Шарлеруа». Именно из этой команды 26-летний нападающий и перешел в «Спартак».

В составе красно-белых Николсон провел 27 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи. Всего за московский клуб он сыграл в 43 матчах, забил 12 мячей и отдал 4 голевых паса. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 млн евро.