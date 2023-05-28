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Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

Московский "Локомотив" со счетом 4:2 на выезде обыграл столичное "Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо"
© www.fclm.ru

В составе "Локомотива" на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Наир Тикнизян, также голы забили Максим Глушенков (63-я минута), Максим Ненахов (77) и Вильсон Изидор (88). У "Динамо" мячами отметились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не реализовал пенальти, попав в штангу.

"Динамо" с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Локомотив" набрал 42 очка и располагается на 9-й строчке. В заключительном туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Торпедо". Встречи пройдут 3 июня.

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