Футболисты "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо"

Московский "Локомотив" со счетом 4:2 на выезде обыграл столичное "Динамо" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

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В составе "Локомотива" на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Наир Тикнизян, также голы забили Максим Глушенков (63-я минута), Максим Ненахов (77) и Вильсон Изидор (88). У "Динамо" мячами отметились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не реализовал пенальти, попав в штангу.