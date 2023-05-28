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Источник: «Зенит» хочет выкупить у «Локомотива» Пиняева за 600 млн рублей

Петербургский «Зенит» рассчитывает приобрести у московского «Локомотива» полузащитника Сергея Пиняева предстоящим летом, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

СМИ: «Зенит» хочет выкупить у «Локомотива» Пиняева
© Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

По его информации, в контракте 18-летнего футболиста с железнодорожниками есть опция о сумме отступных в размере 600 млн рублей, которой хотят воспользоваться сине-бело-голубые.

При этом «Локомотив» не собирается продавать Пиняева. Сам игрок также не планирует покидать столичный клуб ради «Зенита», он готов согласиться на трансфер только в европейскую команду.

Пиняев, который является одним из самых перспективных молодых российских игроков перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив» в декабре 2022 года.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел за красно-зеленых восемь матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе иностранных команд к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Сомневаюсь, что в нем заинтересованы в Англии, но, думаю, клубы из Германии, Италии, Франции и Испании следят за Пиняевым», — сказал агент.

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