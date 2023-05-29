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Стала известна сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ. Это рекордные цифры в истории лиги

В этом сезоне английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

Объявлена рекордная сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ
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По сведениям источника, в эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

£ 166 млн – рекордные призовые для победителя в истории АПЛ. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы заработала £ 153 млн.

Источник также сообщает, что 20 клубов лиги суммарно получат около £ 2,7 миллиарда фунтов стерлингов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, второе место в АПЛ занял лондонский «Арсенал».

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