Объявлена рекордная сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ

В этом сезоне английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

© Чемпионат.com

По сведениям источника, в эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

£ 166 млн – рекордные призовые для победителя в истории АПЛ. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы заработала £ 153 млн.

Источник также сообщает, что 20 клубов лиги суммарно получат около £ 2,7 миллиарда фунтов стерлингов по итогам нынешнего сезона.