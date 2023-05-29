Карпин подвел итоги сезона

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал успехи жёлто-синих в этом сезоне после игры с «Ахматом».
«В сегодняшнем матче все были джокерами. Более того, было не предугадать с ними. Вышли побеждать в матче, то, чего не получалось в последних встречах. Начали неплохо, однако потом пришли забитые мячи из ниоткуда, ничего не предвещало, кто то недоработал, не сделал.
По содержанию игры… Многое оставляло желать лучшего. Имели неплохие моменты. Нам ещё работать и работать. Одной фразой хочу резюмировать: если бы мне кто то до начала сезона заявил, что мы будем в топ 5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Также 54-летний тренер отметил, что по команде, которая у них есть, трудно поверить, что такой результат был бы возможен. Ведь концовку сезона проводили без Комличенко, Осипенко, ранее не играли также Уткин, Чернов и Полоз.