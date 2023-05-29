Карпин подвел итоги сезона

По содержанию игры… Многое оставляло желать лучшего. Имели неплохие моменты. Нам ещё работать и работать. Одной фразой хочу резюмировать: если бы мне кто то до начала сезона заявил, что мы будем в топ 5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший», — цитирует Карпина «Матч ТВ».