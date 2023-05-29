Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков Лиги 1 ради рок-концерта

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков сезона в чемпионате Франции, отправившись на концерт рок группы Coldplay в Барселоне. Об этом сообщило издание RMC Sport.

«ПСЖ» завоевал золотые медали чемпионата Франции в сезоне 2022/23. Для Месси это был 43 й трофей в карьере, по этому показателю он сравнялся с бывшим игроком «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом.