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Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков Лиги 1 ради рок-концерта

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков сезона в чемпионате Франции, отправившись на концерт рок группы Coldplay в Барселоне. Об этом сообщило издание RMC Sport.

Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков Лиги 1 ради рок-концерта
© Матч ТВ

Месси посетил концерт вместе с бывшим партнером по каталонскому клуб Сеском Фабрегасом. Трибуны встретили появление аргентинца громкими овациями.

В воскресенье вечером прошла церемония награждения лучших игроков сезона в чемпионате Франции, Месси попал в символическую команду лиги.

«ПСЖ» завоевал золотые медали чемпионата Франции в сезоне 2022/23. Для Месси это был 43 й трофей в карьере, по этому показателю он сравнялся с бывшим игроком «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом.

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