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Стали известны подробности происшествия с вратарем «ПСЖ», который находится в критическом состоянии

Появились подробности несчастного случая, произошедшего с испанским вратарем «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико.

Стали известны подробности несчастного случая с вратарем «ПСЖ»
© globallookpress.com

По информации Footmercato, голкипер пострадал вследствие столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, а не после падения с кобылы, как сообщалось ранее местными СМИ.

До происшествия Серхио Рико на протяжении полутора часов отмечал вместе со своими родными и близкими победу в чемпионате Франции, которую он одержал вместе с «ПСЖ» 27 мая.

Напомним, что 28 мая испанец был доставлен в одну из клинических больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спортсмен поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии, на данный момент его удалось стабилизировать.

Ранее сообщалось, что представители голкипера «ПСЖ» Серхио Рико заявили, что он борется за выздоровление.

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