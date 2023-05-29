Стали известны подробности несчастного случая с вратарем «ПСЖ»

Появились подробности несчастного случая, произошедшего с испанским вратарем «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико.

По информации Footmercato, голкипер пострадал вследствие столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, а не после падения с кобылы, как сообщалось ранее местными СМИ.

До происшествия Серхио Рико на протяжении полутора часов отмечал вместе со своими родными и близкими победу в чемпионате Франции, которую он одержал вместе с «ПСЖ» 27 мая.

Напомним, что 28 мая испанец был доставлен в одну из клинических больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спортсмен поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии, на данный момент его удалось стабилизировать.