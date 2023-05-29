«Ростов» одержал первую победу за пять туров РПЛ

«Ростов» оказался сильнее «Ахмата» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

© championat

Ростовские футболисты забили два быстрых мяча до 12-й минуты, однако на перерыв ушли без преимущества. Победный гол забил Данила Прохин на 73-й минуте, через четыре минуты после удаления в составе гостей. Всего судья на обе команды показал 13 жёлтых карточек.

Победа стала для «Ростова» первой за пять туров чемпионата России. Последний раз подопечные Валерия Карпина выигрывали в РПЛ 23 апреля в матче 24-го тура с «Уралом» (3:1).