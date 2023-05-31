Карим Бензема близок к уходу из «Реала»

Как сообщает AS, Бензема близок к уходу из «Реала» по окончании сезона. У 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на два сезона с зарплатой € 200 млн в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.