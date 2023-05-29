«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы заработала 166 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что вознаграждение состоит из нескольких элементов и включает в себя средства от телевизионных контрактов и бонусов за регулярные прямые эфиры на телевидении, долю от коммерческой прибыли лиги и сумму за итоговую позицию в турнирной таблице.