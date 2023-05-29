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Мбаппе сделал заявление о будущем в ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе сделал заявление о будущем в «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Le Figaro.

Мбаппе сделал заявление о будущем в ПСЖ
© lenta.ru

Футболист заявил, что продолжит выступать за клуб из Парижа в следующем сезоне.

«Я очень счастлив, мне это нравится, я играю лучше, это самое главное. У меня есть контракт. В следующем году я буду здесь, и я буду очень счастлив», — отметил он.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая 2022 года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого у него была договоренность о переходе в «Реал».

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