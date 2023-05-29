Стали известны подробности несчастного случая с вратарем «ПСЖ»

Появились подробности несчастного случая, произошедшего с испанским вратарем «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико. Как сообщает Footmercato, голкипер получил травму после того, как его сбила повозка с мулом и сбежавшая лошадь.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщали, что Рико якобы упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Известно, что до происшествия он на протяжении полутора часов отмечал вместе с родными победу в чемпионате Франции, которую одержал вместе с «ПСЖ» 27 мая.

После инцидента, 28 мая, испанца доставили в одну из клинических больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Спортсмен прибыл в медицинское учреждение на вертолете в критическом состоянии. Позднее сообщалось, что медикам удалось стабилизировать его.