$79.97-0.0285.92+0.04

Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную сезона чемпионата Франции

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) огласил имена футболистов, включённых в символическую сборную чемпионата Франции (Лиги 1) по итогам сезона-2022/2023.

Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную сезона чемпионата Франции
© betassist.ru

В число 11 сильнейших попали представители всего четырёх клубов. В команду сезона включены сразу четыре представителя чемпиона страны — «Пари Сен-Жермен». Такое же представительство у «Ланса», отобравшегося в Лигу чемпионов.

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Шансель Мбемба («Марсель») и Кевин Данзо («Ланс»);

Полузащитники: Валантен Ронжье («Марсель»), Секо Фофана («Ланс») и Кефрен Тюрам («Ницца»);

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), а также Лои Опенда («Ланс»).

Отметим, что приз лучшему футболисту сезона Лиги 1 получил Килиан Мбаппе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий