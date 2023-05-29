Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную сезона чемпионата Франции
Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) огласил имена футболистов, включённых в символическую сборную чемпионата Франции (Лиги 1) по итогам сезона-2022/2023.
В число 11 сильнейших попали представители всего четырёх клубов. В команду сезона включены сразу четыре представителя чемпиона страны — «Пари Сен-Жермен». Такое же представительство у «Ланса», отобравшегося в Лигу чемпионов.
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Шансель Мбемба («Марсель») и Кевин Данзо («Ланс»);
Полузащитники: Валантен Ронжье («Марсель»), Секо Фофана («Ланс») и Кефрен Тюрам («Ницца»);
Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), а также Лои Опенда («Ланс»).
Отметим, что приз лучшему футболисту сезона Лиги 1 получил Килиан Мбаппе.