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Президент "Наполи" Де Лаурентис подтвердил уход Спалетти по окончании нынешнего сезона

Президент «Наполи» Аурелиио Де Лаурентис подтвердил уход Лучано Спалетти с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Официально: Спалетти уйдет из «Наполи» по окончании сезона
© Газета.Ru

По информации источника, 64-летний специалист объявил владельцу клуба о желании взять годичный творческий отпуск, так как он исчерпал ресурс для работы в новом сезоне.

«Его контракт действует еще год, но Спалетти хотел остановиться. Как я мог отказать? Он столько дал нам, я благодарен ему», — заявил Де Лаурентис.

В нынешнем сезоне Спалетти удалось привести неаполитанцев к первому чемпионскому титулу со времен Диего Армандо Марадоны. Также этот трофей стал первым для Спалетти в Серии А, который до этого становится чемпионом лишь в России во времена работы с петербургским «Зенитом».

В Лиге чемпионов «Наполи» завершил свое выступление на стадии 1/4 финала, уступив в двухмачтовом противостоянии «Милану».

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