Тренер Непомнящий заявил, что в ЦСКА мало игроков с победным менталитетом

Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА.

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Экс-советник президента армейцев высказался после матча красно-синих с «Краснодаром» (0:0).

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.