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Непомнящий о ЦСКА: «Мало игроков с победным менталитетом, Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе»

Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА.

Тренер Непомнящий заявил, что в ЦСКА мало игроков с победным менталитетом
© РИА Новости

Экс-советник президента армейцев высказался после матча красно-синих с «Краснодаром» (0:0).

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.

— Это да. Но по [субботнему] матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный, – сказал Непомнящий.

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