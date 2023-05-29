Тренер Непомнящий заявил, что в ЦСКА мало игроков с победным менталитетом

Непомнящий о ЦСКА: «Мало игроков с победным менталитетом, Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе»
Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА.
Экс-советник президента армейцев высказался после матча красно-синих с «Краснодаром» (0:0).
— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?
— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.
— Можно будет там отмстить «Краснодару».
— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Акинфеев да Набабкин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.
— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.
— Это да. Но по [субботнему] матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный, – сказал Непомнящий.