Полузащитник Бикфалви сообщил, что, вероятно, покинет «Урал» после шести лет в клубе

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что, скорее всего, покинет команду по окончании текущего сезона. По словам румына, вероятность продления его контракта с клубом мала.

«Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — приводит слова Бикфалви «РБ Спорт».

35-летний Бикфалви играл за «Урал» с 2017 года. Всего за екатеринбургский клуб румынский полузащитник сыграл 185 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующий контракт Бикфалви с «Уралом» рассчитан до конца июня этого года.