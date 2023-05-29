В «Урале» прокомментировали слова нападающего Бикфалви, что с ним не продлят контракт

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что не слышал о вероятном уходе из команды нападающего Эрика Бикфалви по окончании текущего сезона. Функционер сообщил, что у румынского футболиста контракт ещё на один год.

«Я первый раз такое слышу. У нас с Бикфалви ещё год действующий контракт», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

35-летний Бикфалви играл за «Урал» с 2017 года. Всего за екатеринбургский клуб румынский полузащитник сыграл 185 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующий контракт Бикфалви с «Уралом» рассчитан до конца июня этого года.