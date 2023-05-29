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Антон Зиньковский объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, чего не хватило красно-белым для победы над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

Полузащитник Зиньковский объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»
© Чемпионат.com

«Не получилось забить «Пари НН». Трудная игра. Соперник не очень хотел играть. Именно играть — это было понятно. Они тянули время. «Пари НН», как и нам, нужны очки. Всем нужны очки в последних турах.

Они бились, как и мы. У нас были моменты и подходы, но не хватило последнего штриха. Не получилось забить», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН», прошедшая вчера, 28 мая, в Москве, завершилась вничью — со счётом 0:0. Красно-белые сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка по результатам 29 проведённых матчей.

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