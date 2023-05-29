Полузащитник Зиньковский объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»

«Не получилось забить «Пари НН». Трудная игра. Соперник не очень хотел играть. Именно играть — это было понятно. Они тянули время. «Пари НН», как и нам, нужны очки. Всем нужны очки в последних турах.



Они бились, как и мы. У нас были моменты и подходы, но не хватило последнего штриха. Не получилось забить», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.