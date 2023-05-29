Тренер Тухель может покинуть «Баварию» уже сегодня

«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдёт. Но сделает это по собственному желанию», — приводит слова Хаманна Daily Mail.