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Андрей Канчельскис: «РПЛ сильно деградировала, уровень футбола упал. «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в топ-8»

Андрей Канчельскис высказался о деградации чемпионата России.

Канчельскис: РПЛ сильно деградировала
© Sports.ru

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», – сказал бывший футболист сборной России.

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