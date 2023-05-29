Канчельскис: РПЛ сильно деградировала

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.