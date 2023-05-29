Мостовой: конечно, Абаскаль останется в "Спартаке"! Куда ему деваться, кто его возьмет?

- Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс, - передает слова Мостового "СЭ".