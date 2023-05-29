Мостовой: конечно, Абаскаль останется в "Спартаке"! Куда ему деваться, кто его возьмет?
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он останется в клубе.
- Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс, - передает слова Мостового "СЭ".
Ранее 34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль на вопрос журналиста о своем возможном уходе ответил, что остается в клубе. В 29 матчах Российской премьер-лиги "Спартак" набрал 54 очка и занимает третье место в таблице, по итогам чемпионата красно-белые могут занять любую строчку со второй по четвертую.
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