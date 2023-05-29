Защитник Ненахов: первая часть сезона «Локомотива» — отвратительная

«Вторая часть сезона — супер. Первая часть — отвратительно. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол. Мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики. Не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею. Сейчас всё наоборот!



Что изменилось при Галактионове? Пришёл хороший тренерский штаб. Сейчас любо дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Дзюба — играем в один футбол, нет Дзюбы — в другой. Есть план Б и не только», — приводит слова Ненахова «Спорт-экспресс».