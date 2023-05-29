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Хавбек «Боруссии» Беллингем признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата Германии, сообщает пресс служба лиги.

Полузащитник «Боруссии» Беллингем признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
© globallookpress.com

19 летний англичанин занял с клубом второе место в лиге, в последнем туре команда не справилась дома с «Майнцем» (2:2), в то время как мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Кельном» и стала чемпионом Германии в 11 й раз.

На счету Беллингема 8 голов и 5 результативных передач в 31 матче Бундеслиги в текущем сезоне.

В СМИ сообщалось, что футболист летом может перейти в «Реал», однако существует вариант, при котором он проведет еще один сезон в Дортмунде, после чего переедет в Мадрид.

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