Полузащитник «Боруссии» Беллингем признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата Германии, сообщает пресс служба лиги.

19 летний англичанин занял с клубом второе место в лиге, в последнем туре команда не справилась дома с «Майнцем» (2:2), в то время как мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Кельном» и стала чемпионом Германии в 11 й раз.

На счету Беллингема 8 голов и 5 результативных передач в 31 матче Бундеслиги в текущем сезоне.