Полузащитник «Боруссии» Беллингем признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Хавбек «Боруссии» Беллингем признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата Германии, сообщает пресс служба лиги.
19 летний англичанин занял с клубом второе место в лиге, в последнем туре команда не справилась дома с «Майнцем» (2:2), в то время как мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Кельном» и стала чемпионом Германии в 11 й раз.
На счету Беллингема 8 голов и 5 результативных передач в 31 матче Бундеслиги в текущем сезоне.
В СМИ сообщалось, что футболист летом может перейти в «Реал», однако существует вариант, при котором он проведет еще один сезон в Дортмунде, после чего переедет в Мадрид.