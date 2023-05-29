«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю»
«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.
Бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года.
«Отличного дня, Андрей » – говорится в твите лондонского клуба.
К посту также прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году.
Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола.