Глебов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Спартак» из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в московский «Спартак», заявив, что не вёл никаких переговоров с красно-белыми и сосредоточен только на том, чтобы хорошо закончить нынешний сезон с ростовчанами.