$80.06+0.0985.90-0.02
1 час назад

У Бензема есть предложение из Саудовской Аравии на 200 млн евро за 2 сезона с освобождением от налогов. В «Реале» подозревают, что форвард задумывается об уходе (Relevo)

Sports.ru

В «Реале» подозревают, что Карим Бензема думает об уходе из клуба.

Нападающий "Реала" получил предложение из Саудовской Аравии на 200 млн евро
Фото: Sports.ruSports.ru

По информации Relevo, Бензема получил предложение из Саудовской Аравии, по которому он может заработать 200 миллионов евро за 2 сезона. Предложение предусматривает дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы, создание школ для детей, а также возможность представлять совместную заявку Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира в 2030 году. Кроме того, сообщается, что Бензема может быть освобожден от уплаты налогов.

Сообщается, что тренерский штаб и некоторые члены руководства «Реала» подозревают, что Бензема рассматривает возможность принять это предложение и покинуть «Реал» уже этим летом. В клубе также вызывает недоумение поведение капитана мадридцев в заключительной части сезона – в частности, отсутствие его на презентации Кубка Испании перед матчем с «Хетафе» и отказ говорить с прессой после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий