Защитник Сазонов одним словом описал нынешний сезон «Динамо»

Саба Сазонов одним словом описал нынешний сезон «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов одним словом описал нынешний сезон команды.
«Динамо» после 29 туров МИР РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Из ФОНБЕТ Кубка России команда вылетела после поражения от тольяттинского «Акрона». 19 мая пост главного тренера покинул Славиша Йоканович. В заключительном туре московский клуб дома примет «Торпедо».
— Если описывать нынешний сезон «Динамо» одним словом, то я бы выбрал «неоднозначно», — цитирует Сазонова «Чемпионат».