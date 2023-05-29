Защитник Сазонов одним словом описал нынешний сезон «Динамо»

«Динамо» после 29 туров МИР РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Из ФОНБЕТ Кубка России команда вылетела после поражения от тольяттинского «Акрона». 19 мая пост главного тренера покинул Славиша Йоканович. В заключительном туре московский клуб дома примет «Торпедо».