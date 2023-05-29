Аршавин спрогнозировал, кто возьмет серебро в РПЛ

ЦСКА сумеет победить «Ростов» и завоевать серебро РПЛ, считает Аршавин
Бронзовый призер Евро 2008 в составе сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что ЦСКА обыграет «Ростов» в 30 м туре МИР Российской премьер лиги (РПЛ) и завоюет серебряные медали чемпионата.
После 29 туров ЦСКА с 55 очками занимает второе место. На третьей строчке располагается «Спартак», отставая от армейцев на один балл. Четвертым идет «Ростов» (53).
В последнем туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Спартак» на выезде встретится с «Крыльями Советов».
— Случиться может всякое. Но у ЦСКА есть преимущество в одно очко и мне кажется, армейцы все таки сумеют победить «Ростов» и завоевать серебро, — сказал Аршавин «Матч ТВ».