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ЦСКА сумеет победить «Ростов» и завоевать серебро РПЛ, считает Аршавин

Бронзовый призер Евро 2008 в составе сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что ЦСКА обыграет «Ростов» в 30 м туре МИР Российской премьер лиги (РПЛ) и завоюет серебряные медали чемпионата.

Аршавин спрогнозировал, кто возьмет серебро в РПЛ
© Матч ТВ

После 29 туров ЦСКА с 55 очками занимает второе место. На третьей строчке располагается «Спартак», отставая от армейцев на один балл. Четвертым идет «Ростов» (53).

В последнем туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Спартак» на выезде встретится с «Крыльями Советов».

— Случиться может всякое. Но у ЦСКА есть преимущество в одно очко и мне кажется, армейцы все таки сумеют победить «Ростов» и завоевать серебро, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

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