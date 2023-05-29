Объявлены претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ

По итогам второго этапа голосования, в котором учитывались голоса болельщиков, в финальный этап прошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Химки»/«Локомотив»).

Большинство голосов болельщиков получил Акинфеев, что поможет ему в финальном голосовании, в котором будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего вратаря сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.