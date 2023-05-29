Названы претенденты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена игроков, претендующих на звание лучшего защитника сезона-2022/2023.

© Чемпионат.com

По итогам голосования болельщиков, которое проходило на втором этапе, право претендовать на звание лучшего защитника сезона получили Мойзес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Дуглас Сантос («Зенит»).

4 июня на официальной церемонии будет объявлено имя победителя данной номинации. Его выберут главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.