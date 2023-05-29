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Главный тренер "Барселоны" Хави согласовал новый контракт до 2026 года

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави и руководство клуба согласовали новое трудовое соглашение.

Стала известна дальнейшая судьба тренера "Барселоны"
© Газета.Ru

По информации Diario Sport, специалист останется в команде еще как минимум на три года. Новый контракт Хави будет рассчитан до 2026 года.

В последние дни переговоры между сторонами значительно продвинулись, им осталось согласовать некоторые детали. Официальное объявление о продолжении сотрудничества ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что Хави возглавил сине-гранатовых в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне ему удалось выиграть два титула — Суперкубок Испании и чемпионат Испании.

В групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» завершила свое выступление на третьем месте, выбыв в стыковой раунд Лиги Европы, где по сумме двух матчей оказалась слабее «Манчестер Юнайтед».

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