Стала известна дальнейшая судьба тренера "Барселоны"

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави и руководство клуба согласовали новое трудовое соглашение.

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По информации Diario Sport, специалист останется в команде еще как минимум на три года. Новый контракт Хави будет рассчитан до 2026 года.

В последние дни переговоры между сторонами значительно продвинулись, им осталось согласовать некоторые детали. Официальное объявление о продолжении сотрудничества ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что Хави возглавил сине-гранатовых в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне ему удалось выиграть два титула — Суперкубок Испании и чемпионат Испании.