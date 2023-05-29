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Почеттино возглавил «Челси». Контракт – до 2025-го с опцией продления на год

«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды.

Почеттино возглавил «Челси»
© Sports.ru

Аргентинский специалист приступит к работе с 1 июля. Он подписал контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

После увольнения Грэма Поттера должность исполняющего обязанности главного тренера «Челси» занимал Фрэнк Лэмпард.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».

«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона.

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