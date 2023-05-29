Выяснилось, когда Бразилия может назначить Анчелотти тренером сборной

После вылета «Реала» из Лиги чемпионов главный тренер мадридской команды и президент клуба Флорентино Перес провели встречу, на которой обсудили, что сделано и что предстоит сделать, поговорили о том, что будет дальше, о взаимном доверии как о базовом элементе продолжения проекта и о необходимости внести некоторые изменения. Ожидается, что Анчелотти останется в клубе еще на сезон.