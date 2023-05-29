Выяснилось, когда Бразилия может назначить Анчелотти тренером сборной

Бразилия может назначить Анчелотти в 2024 году. Глава CBF хочет, чтобы Карло руководил сборной на ЧМ-2026
Сборная Бразилии сохраняет интерес к Карло Анчелотти.
После вылета «Реала» из Лиги чемпионов главный тренер мадридской команды и президент клуба Флорентино Перес провели встречу, на которой обсудили, что сделано и что предстоит сделать, поговорили о том, что будет дальше, о взаимном доверии как о базовом элементе продолжения проекта и о необходимости внести некоторые изменения. Ожидается, что Анчелотти останется в клубе еще на сезон.
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес ждал итогов этой встречи, чтобы понять перспективы приглашения Анчелотти. Он передал Кака, ведущему прямые переговоры с тренером, что интерес к услугам итальянского специалиста продлевается до 2024 года.
Глава CBF заинтересован в том, чтобы Анчелотти возглавил сборную после завершения Кубка Америки-2024 и руководил командой на чемпионате мира-2026.
В настоящий момент пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.
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