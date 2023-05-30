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«Галатасарай» в 23‑й раз стал чемпионом Турции по футболу

«Галатасарай» одержал выездную победу над «Анкарагюджю» в 36 м туре чемпионата Турции по футболу и досрочно обеспечил себе золотые медали турнира.

«Галатасарай» в 23‑й раз стал чемпионом Турции по футболу
© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Мауро Икарди (7 я и 38 я минуты), еще по голу забили Бурак Йылмаз (73) и Сержиу Оливейра (78). У хозяев поля отличился Милсон (16).

«Галатасарай» набрал 82 очка и стал недосягаем для преследователей. Стамбульский клуб в 23 й раз завоевал золотые медали чемпионата.

В другом матче дня «Фатих Карагюмрюк», в составе которого выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, дома в большинстве победил «Кайсериспор» — 2:0. На 9 й минуте был удален полузащитник гостей Яу Ака. Оздоев был заменен в компенсированное время. Его команда занимает девятое место с 47 очками в активе.

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