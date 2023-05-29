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В "Ростове" заявили, что клуб не заинтересован в продаже лидеров

Футбольный клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" не заинтересован в продаже ведущих игроков команды и собирается усилить состав в ближайшее межсезонье. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник сообщил спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

В "Ростове" заявили, что клуб не заинтересован в продаже лидеров
© РИА Новости

"У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительные контракты. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения, мы ни с кем не находимся в переговорах. Настроены сохранить состав и усилить его", - сказал Рыскин.

За тур до конца сезона РПЛ "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 53 очка.

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