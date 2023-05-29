В "Ростове" заявили, что клуб не заинтересован в продаже лидеров

"У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительные контракты. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения, мы ни с кем не находимся в переговорах. Настроены сохранить состав и усилить его", - сказал Рыскин.