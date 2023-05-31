Мостовой заявил, что без легионеров петербургский "Зенит" станет командой уровня "Сочи"

«Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня «Сочи». Учитывая, что «Зенит» пятый раз подряд становится чемпионом, уровень легионеров решает почти все сейчас. Это ключевой фактор в нашем чемпионате», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2022/23 РПЛ еще в 26-м туре, обыграв на своем поле в Санкт-Петербурге «Спартак» со счетом 3:2. Для сине-бело-голубых это пятый чемпионский титул подряд и десятый в истории, благодаря чему команда получила вторую звезду на эмблеме.