В «Челси» объяснили выбор Почеттино новым наставником команды

«Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут «Челси» по мере нашего движения вперёд. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих ликах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию — всё это сделало его идеальным кандидатом», — объяснили назначение Почеттино Стюарт и Уинстэнли.