Футболист Дьяков: Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку — это должно стать примером для Пиняева

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но по сути выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное — игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя. Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу: вряд ли есть смысл переходить в «Зенит», тем более когда там делают ставку на бразильцев, а не на россиян», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.