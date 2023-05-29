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Сборная России до 16 лет переиграла сверстниц из Узбекистана со счётом 9:0

Сегодня, 29 мая, состоялся последний, третий матч женской юниорской сборной России на Турнире развития УЕФА, прошедшем в Волгограде. Со счётом 9:0 была обыграна команда сверстниц, представлявшая Узбекистан.

Сборная России до 16 лет переиграла сверстниц из Узбекистана
© Чемпионат.com

Дублем за сборную России отметилась Марине Ачоян, по голу забили Екатерина Сарвилина, Полина Павлова, Мария Степашева, Кристина Кутафина, Дарья Котлова и Вероника Шумакова.

В первом матче на турнире сборная России разгромила команду Кыргызстана со счётом 16:0, а во втором с минимальным преимуществом переиграла сверстниц из Белоруссии (1:0). Таким образом, российская национальная команда выиграла все три матча с общей разницей мячей 26:0. Старшим тренером женской юниорской сборной является Валентин Гавва.

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