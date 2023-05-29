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«Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина

Пресс-служба лондонского ФК «Арсенал» была вынуждена удалить твит с поздравлениями в адрес экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина. Причиной для этого шага стали гневные комментарии украинских болельщиков, пишет РИА «Новости».

«Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина
© РИА Новости

По данным агентства, в понедельник, 29 мая, на странице клуба в Twitter был размещен ролик, на кадрах которого Аршавин забивает голы в ворота «Ливерпуля». Автор публикации поздравил футболиста с днем рождения и пожелал ему хорошего дня.

Комментаторы, в особенности украинские, встретили публикацию с негодованием. Только часть из них поддержала поступок «Арсенала». В результате, через 8 часов после размещения, твит был удален.

Напомним, что Аршавин выступал за лондонский клуб с января 2009-го по июль 2013-го года. Игрок провел за команду в общей сложности 144 матча, забил 31 мяч, отдал 46 результативных передач.

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