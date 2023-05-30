$80.69+0.6386.51+0.61

Сборная России U17 вышла в полуфинал Кубка БРИКС

Завершился матч второго тура группы В Кубка Брикс, в котором встречались сборная России среди игроков до 17 лет и юношеская команда «Насьоналя». Игра проходила на стадионе «Николау Алайон» в Сан-Паулу. Россияне одержали разгромную победу со счётом 7:0.

Сборная России U17 вышла в полуфинал Кубка БРИКС
© РИА Новости

Победа стала для команды второй подряд. Ранее Россия обыграла «Фламенго» со счётом 2:0.

После двух туров команда набрала шесть очков и гарантировала себе участие в полуфинале турнира. В заключительном матче группового раунда сборная России сыграет с «Коринтиансом», игра состоится в среду на поле академии «Палмейрас», начало – в 21:15 мск.

В Кубке БРИКС также принимает участие юношеская команда «Зенита». После двух туров сине-бело-голубые набрали три очка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий