Анчелотти хотел бы видеть в «Реале» Кейна или Осимхена

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встречался с президентом клуба Флорентино Пересом после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4), чтобы проанализировать игру и наметить планы на будущее. Итальянский специалист планирует доработать свой контракт в «Реале» до конца, но разногласия между тренером и его боссом вызывают трансферные цели клуба на лето и готовность Переса вкладывать средства. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники в стане «сливочных».

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Итальянский специалист хотел бы усилить фланги обороны и подписать как минимум одного нападающего. Он предпочитает Гарри Кейна или лидера «Наполи» Виктора Осимхена, но эти два варианта выглядят нереалистичными для «Реала».