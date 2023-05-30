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Анчелотти хотел бы видеть в «Реале» Кейна или Осимхена, но не находит поддержки у Переса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встречался с президентом клуба Флорентино Пересом после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4), чтобы проанализировать игру и наметить планы на будущее. Итальянский специалист планирует доработать свой контракт в «Реале» до конца, но разногласия между тренером и его боссом вызывают трансферные цели клуба на лето и готовность Переса вкладывать средства. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники в стане «сливочных».

Анчелотти хотел бы видеть в «Реале» Кейна или Осимхена
© GETTY IMAGES

Итальянский специалист хотел бы усилить фланги обороны и подписать как минимум одного нападающего. Он предпочитает Гарри Кейна или лидера «Наполи» Виктора Осимхена, но эти два варианта выглядят нереалистичными для «Реала».

«Королевский клуб» предпочитает недорогие варианты, такие как Хоселу из «Эспаньола» или Роберто Фирмино, чьи универсальность и статус свободного агента выглядят заманчиво для руководства «Реала». Мадридский клуб также не прекращает поиск альтернативных вариантов и запросил дополнительную информацию о Лаутаро Мартинесе из миланского «Интера».

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