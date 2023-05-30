Билялетдинов назвал проблему «Спартака»

Экс-игрок московского "Спартака" Динияр Билялетдинов считает, что у красно-белых есть проблемы с селекцией, передает "РБ Спорт".

"У "Спартака" 50 процентов трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы. Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления", - сказал Билялетдинов.

За тур до конца сезона подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Спартаковцы одержали в 29 матчах 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка.

Лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является "Зенит" (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле "Спартак" со счетом 3:2.

Второе место занимает ЦСКА (55).