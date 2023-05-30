Стали известны подробности хода переговоров Месси и «Барселоны»

Стали известны подробности хода переговоров «Барселоны» и аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонская команда все еще не направила форварду официальное предложение. Тем не менее он планирует определиться с выбором клуба, в котором продолжит карьеру, в ближайшие дни.

4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона-2022/2023. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.