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Стали известны подробности хода переговоров Месси и «Барселоны»

Стали известны подробности хода переговоров «Барселоны» и аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стали известны подробности хода переговоров Месси и «Барселоны»
© ТАСС

По информации издания, каталонская команда все еще не направила форварду официальное предложение. Тем не менее он планирует определиться с выбором клуба, в котором продолжит карьеру, в ближайшие дни.

4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона-2022/2023. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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